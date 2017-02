Llull: "Es normal que la gente nos ponga el cartel de favoritos"

El jugador del Real Madrid de Baloncesto Sergio Llull aseguró que es "normal" que les cuelguen el cartel de favoritos al título en la Copa del Rey que da comienzo este jueves en Vitoria, pero que este torneo es "especial" y "todos pueden ganarlo", mientras que pidió no relajarse en el estreno este jueves ante un MoraBanc Andorra que jugarán "sin presión" y que ya se lo puso "muy difícil" en la Liga Endesa.

"Es normal que la gente nos ponga ese cartel porque hemos ganado las tres últimas, vamos primeros en Liga empatados con Tenerife y tenemos un buen equipo, pero eso a nosotros nos tiene que dar igual. En la Copa puedes llegar con una racha increíble y perder en cuartos, y eso la hace especial porque no hay un claro favorito, todos pueden ganarla y son partidos a vida o muerte", expresó Llull en declaraciones a los medios.

Para el menorquín, "la Copa siempre es especial por muchas que hayas jugado". "Las primeras impactan un poco más porque no conoces el torneo desde dentro y son cuatro días muy intensos. Ahora tengo más experiencia y eso sirve para afrontar la competición", admitió.

El madridista "no" cree que la derrota ante el Unicaja afecte en exceso al equipo. "Somos conscientes de que en Málaga no hicimos un buen partido, pero ya está olvidado y esa estadística de que si llegas perdiendo no ganas la Copa no influye en lo que es el juego", apuntó.

"Hemos pasado página de esa derrota y estamos preparando muy bien el partido ante el MoraBanc. Estamos centrados en eso, en ganar y en pasar a las semifinales", sentenció el internacional.

En este sentido, avisó de que el conjunto andorrano, pese a ser más inexperto, "no va a ser fácil". "Van sin presión, sin nada que perder y ya nos lo pusieron muy difícil en Liga Endesa. Es un equipo muy duro, muy atlético, que juega al contraataque con buenos tiradores y que va a ser duro. Sabemos que es una Copa del Rey y nos vamos a tener que emplear al máximo para poder pasar a semifinales", remarcó.

"Hay que respetar muchísimo al rival. Estamos acostumbrados a jugar este tipo de competición y nuestro calendario durante el año es bastante exigente, pero tenemos a 14 jugadores y eso no puede ser una excusa. Tenemos un gran cuerpo médico, los fisios nos cuidan muy bien y gracias a su gran trabajo podemos llegar frescos a todos los partidos", prosiguió Llull.

El de Mahón, que no tiene "muchas anécdotas" que contar de sus experiencias coperas, de las que se queda con la victoriosa en Málaga con su tiro final ganador, indicó que van a Vitoria "con mucha ilusión" y alabó a un veterano como Andrés Nocioni. "Está hecho un chaval y tienen muchísima experiencia. Para que esté cansado le tiene que faltar una pierna o un brazo", señaló.