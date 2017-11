Lonzo Ball se convierte en el jugador más joven de la historia de la NBA en lograr un 'triple-doble'

El base de Los Angeles Lakers Lonzo Ball se ha convertido esta madrugada en el jugador más joven de la historia de la NBA en lograr un 'triple-doble', superando al hasta entonces poseedor del récord, LeBron James.

Con 20 años y 15 días, el jugador del conjunto angelino consiguió la hazaña en la derrota de su equipo en casa de Milwaukee Bucks (98-90). Para ello, firmó 19 puntos -7 de 12 tiros de campo, incluidos 3 de 5 triples, y 2 de 4 desde la línea de personal-, 13 asistencias y 12 rebotes en los 38 minutos que estuvo sobre la pista. "Esto no me importa. Hemos perdido, esto no significa nada; sólo quería ganar", aseguró el californiano al final del duelo.