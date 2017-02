Luka Doncic (Real Madrid): "Estoy viviendo un sueño"

El jugador del Real Madrid de baloncesto Luka Doncic señaló estar "viviendo un sueño" en el club blanco, al que ascendió después de militar "en una cantera increíble" y en el que ahora comparte vestuario con uno de sus "ídolos", un Sergio Llull el que "más" le ayudó cuando llegó al primer equipo.

El joven jugador esloveno del Real Madrid cumple este martes 18 años y está viviendo su primer año independizado en la capital después de pasar por residencia de la cantera de la Ciudad Real Madrid, un lugar "perfecto". "Tiene muchas cosas y es muy grande. Se trabaja muy bien, el ambiente es muy bueno y al estar todos juntos nos ayudaba luego a la hora de jugar", expresó en una entrevista a la web de su club.

El base-escolta confesó que jugar en el Real Madrid era un "sueño" para él. "Mi padre me había hablado de Petrovic y había muchos jugadores que me gustaban. Por ejemplo, Sergio Llull, que es uno de mis ídolos. De siempre me había gustado el Real Madrid", matizó.

El esloveno aterrizó en el club blanco en la temporada 2012-2013 y en tres años conquistó todos los títulos posibles que culminó en 2015 con la Euroliga Júnior y el MVP de la competición. "La cantera del Real Madrid es increíble, una de las mejores del mundo", remarcó.

"Están haciendo un trabajo espectacular y me lo pasé muy bien en mi etapa. El éxito es trabajar duro. Fueron unos años muy buenos y coincidí con grandes compañeros. Siempre he jugado con gente mayor que yo y creo que es bueno porque te enseñan muchas cosas, te ayudan y te apoyan, y eso te hace mejor jugador", explicó.

LA AYUDA DE LLULL EN SU ASCENSO

En la temporada 2014-2015, cuando el Real Madrid se alzó con la Euroliga, Liga Endesa, Copa del Rey, Supercopa e Intercontinental, Doncic militaba en el equipo EBA. "Alberto Angulo me llamó para que me entrenara con el primer equipo. No me lo creía", confesó.

El balear y principal referente de los blancos, Sergio Llull, es un "ídolo" para el esloveno, que tiene un "gran recuerdo" del primer día que entrenó con él. "Cuando llegué al primer entrenamiento él me ayudó y me dio consejos. Le defendí y recuerdo que estaba muy ilusionado. Todos me ayudaron desde el primer día a integrarme pero Llull ha sido quizás el que más", destacó.

Doncic debutó con el primer equipo el 30 de abril de 2015 frente a Unicaja y se convirtió en el jugador más joven en hacerlo en Liga Endesa en el Real Madrid con 16 años y 2 meses. "Metí el triple y no sabía ni dónde estaba. Antes de ese partido no me había fijado en quién había sido el más joven en debutar en el Real Madrid. Vestir la camiseta del primer equipo es un sueño y jugar en el Palacio, ante 13.000 personas, increíble", reconoció.

Ese mismo verano le comunicaron que formaría parte de la primera plantilla la siguiente temporada. "Se lo dijeron a mi representante y él fue quien me llamó. Yo estaba de vacaciones y cuando me avisó ya tenía muchas ganas de volver para empezar a trabajar con ellos", comentó.

Jugar en Euroliga era otro de sus retos, porque es la "segunda mejor liga del mundo" y confesó ser admirador de Milos Teodosic. "Es uno de los jugadores más complicados de defender. Además, siempre me he fijado en él como jugador cuando era pequeño y la verdad es que jugar contra él estuvo muy bien", indicó.

Además, su posición "ideal" para jugar es la de base. "Me gusta pensar y marcar el ritmo de juego, pero intento ayudar y apoyar en lo que necesite el equipo", subrayó el joven jugador madridista.

Respecto a Pablo Laso, el entrenador que le hizo debutar, resaltó la "muy buena" relación que mantiene con "un entrenador increíble". "Nos ayuda mucho a todos y me alegro de que esté. Se nota también que fue base porque te da consejos de base y me ayuda mucho", apuntó.

Con los 18 años recién cumplidos, Donce tiene claro que ahora el objetivo es "ganar" las dos títulos que están en juego, Euroliga y Liga Endesa. "Estamos muy ilusionados y vamos a dar el máximo para intentar conseguirlo. Le pido a la afición que nunca deje de animarnos. Seguro que le vamos a seguir haciendo feliz", matizó.