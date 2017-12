Magic Johnson e Isiah Thomas hacen las paces entre lágrimas tras muchos años de antipatía

Dos leyendas de la NBA como Earvin 'Magic' Johnson e Isiah Thomas, estrellas del baloncesto mundial en los años ochenta, han protagonizado un emotivo encuentro delante de las cámaras en el que han hecho las paces entre lágrimas tras muchos años de antipatía.

"Mi esposa, mi madre y mi padre han estado diciendo que deberíamos volver a estar juntos. Cuando todo el mundo me llamó, dije que íbamos a hacer esto sin ninguna duda. Y solo para sentarme frente a ti y revivir aquellos momentos de diversión, excelencia, trabajo duro, soñar en grande. Eres mi hermano. Permíteme disculparme contigo si te hice daño. Dios es bueno por volver a unirnos", le dijo 'Magic' a su antiguo rival y amigo, que no pudo evitar las lágrimas antes de que ambos se fundieran en un largo abrazo.

En el libro 'When the Game Was Ours' ('Cuando el juego era nuestro'), que 'Magic' escribió junto con Larry Bird, el jugador de los Lakers reconoció que existió un veto a Isiah Thomas en el 'Dream Team' que compitió en los Juegos Olímpicos de Barcelona'92, después de que el base de los Pistons cuestionara la sexualidad de Johnson. A raíz de aquello, Thomas se quedó fuera del que sigue siendo considerado como mejor equipo de la historia del baloncesto.