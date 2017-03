Maldonado: "Iberostar tiene mucho mérito, todo el mundo pensaba que bajarían"

El entrenador de Movistar Estudiantes, Salva Maldonado, ha reconocido que el Iberostar Tenerife "tiene mucho mérito" dado que "todo el mundo pensaba que ya bajarían pero de momento están ahí" al frente de la Liga Endesa, usando como una ventaja ser "el equipo que más lento juega de la liga".

"Debería motivarnos todo, recibir al Barça, a Manresa o al líder de la liga. Las expectativas del equipo son grandes en el sentido de que estamos viendo algo que no se ha producido en muchos años, que un equipo de la parte media por presupuesto esté arriba mandando en la jornada 23. Eso tiene mucho mérito, todo el mundo pensaba que ya bajarían pero de momento están ahí", alabó Maldonado en declaraciones facilitadas por el Estudiantes.

El técnico subrayó que su próximo rival "es el equipo que más victorias fuera de casa ha sacado en la competición". "Están jugando con mucha confianza y eso les hace llevarse partidos igualados y cualquier tipo de partido, en definitiva. Han trabajado muy bien y han conseguido jugar como equipo más que ningún otro", añadió.

Además, del equipo dirigido por Txus Vidorreta también subrayó que "destacan en defensa y también por el ritmo de juego" que les convierte en "el equipo que más lento juega de la liga", algo que "no es una crítica, sino una evidencia".

"Consiguen que el juego vaya al ritmo que más les interesa. Los rivales no somos capaces de cambiar ese ritmo y a nivel defensivo están muy bien estructurados con una defensa muy táctica. Te envuelven ahí y es muy difícil conseguir un buen partido, vistoso y de anotación. Cómo hacerlo es uno de los aspectos en los que deberemos focalizar, sobre todo en temas de ritmo, si no es muy difícil que les plantemos cara cuando no lo han hecho Real Madrid o Baskonia", avisó.

En cuanto al estado físico de su plantilla, Maldonado explicó que "de momento no ha habido grandes problemas". "Hemos ido entrenando bien y preparándonos. Hemos cambiado un poco la dinámica, pero estamos físicamente bien a falta de dos entrenamientos y esperamos llegar bien al partido, que es lo que importa", zanjó.