Maldonado: "Es un buen momento para pillar al Barcelona"

El entrenador de Movistar Estudiantes Salva Maldonado señaló que puede ser un "buen momento para pillar al Barcelona Lassa" porque tienen "poca estabilidad" en la construcción del equipo, pero que no hay que olvidar que van con 12 jugadores "profesionales" y ellos tienen que hacer "más hincapié" en su nivel defensivo además de potenciar jugar con un "cinco".

"Es un buen momento para pillarlo, puede ser, pero van a ir con 12 a jugar, con 7 lesionados, pero tienen 12 para jugar y son profesionales, jugadores inaccesibles para otros equipos de fichar. Vamos a intentar hacer un buen partido nosotros y en solventar nuestros problemas que estamos teniendo a nivel estructural del equipo porque centrarte solo en el Barça no tiene mucho sentido", apuntó Maldonado este viernes en rueda de prensa.

El Barcelona está cuajando una temporada marcada por la "irregularidad". "Eso viene por temas de cambio de jugadores, lesiones y poca estabilidad en la construcción del equipo. En la Liga ACB como el nivel físico no es tan alto se encuentran más cómodos y van sumando independientemente de los jugadores que utilicen, pero evidentemente van cambiando de jugadores partido a partido y juegan con quintetos nuevos cada día. Eso da de todo menos regularidad", indicó.

Los azulgrana ganaron este jueves en Milán al EA7 Emporio Armani (78-83) en la jornada 23 de Euroliga, un ejemplo de su "irregularidad". "Fueron perdiendo de 15 y luego ganando de 15. En la Copa hemos visto cuartos buenos y cuartos muy malos. Sería un error mirar solo que el Barça está fatal porque tiene lesiones, porque es dificultoso ganar al Barcelona de normal", señaló.

Maldonado destacó que tienen que hacer "hincapié" en el trabajo defensivo. "Nos está costando por la estructura del equipo. Estamos jugando con un juego interior que vamos a ser más altos que el Barça por dentro y ahora estamos jugando con un 'cinco' en nuestro juego y tenemos que potenciarlo", detalló.

"A nivel ofensivo no tenemos muchos problemas, estamos consiguiendo anotar en los partidos de la segunda vuelta, pero la dificultad no es poca. A Edwin Jackson no hay que decirle que meta menos, pero eso focaliza mucho al rival y tenemos que jugar con un 'cinco', que es algo diferente y hacer más énfasis en nuestro nivel defensivo. Si ahí flaqueamos nuestras opciones de reducen", añadió.

El Movistar Estudiantes va a jugar como "cualquier" partido de Liga, sin cambiar su "forma". "Sabemos que no depende solo de nosotros, si no también de como esté el otro equipo. Si nosotros somos capaces de defender, recuperar balones, que somos los segundos que más recuperamos, compensamos el rebote, que somos los segundos peores, e imponemos un ritmo que nos conviene y nos permite anotar sin que sea cinco contra cinco, es una obviedad que nosotros ahí nos encontramos más cómodos", matizó.

Respecto a la adaptación de Ondrej Balvin, indicó que se están "conociendo", lleva solo tres semanas por lo que no está "totalmente adaptado", pero destacó que hay un "reto" muy importante. "Estamos probando el 'cinco' con dos chicos jóvenes que nos dan cosas, pero tienen que mejorar. No podemos comparar a Ante Tomic con Víctor Arteaga ni con Balvin. Yo prefiero a mis jugadores que a Tomic", apuntó.

"Allí nos hizo mucho daño, el Barça depende mucho de él y tenemos que intentar que Tomic no sea un factor diferencial. Le veo más importante en el aspecto ofensivo que en el defensivo y a mí me gustaría más que le defendieran Sitapha Savané y Goran Suton, pero le tienen que defender Arteaga y Balvin", aclaró.