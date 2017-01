Marc Gasol termina el año con lesión y Abrines se contagia de Westbrook

El pívot español Marc Gasol se tuvo que retirar lesionado de su tobillo en el último partido del año, el cual se saldó con victoria de sus Memphis Grizzlies sobre Sacramento Kings (98-112), mientras que Álex Abrines disfrutó de la victoria de los Thunder ante Clippers y Willy Hernangómez sufrió el vendaval de Harden en Houston.

Marc dio el susto en el último encuentro del 2016, aunque después de apenas jugar en la segunda mitad explicó en el vestuario que se trata de un esguince que confía en recuperar con celeridad. "Fue en una pelea por el balón en el suelo. No está roto pero duele bastante", explicó el catalán.

El Gasol de Memphis no pudo contribuir en un triunfo visitante en Sacramento liderado por Mike Conley, quien se encargó de enseñar el camino para unos Grizzlies muy acertados. De hecho para la franquicia de Tennessee los 17 triples (12 de ellos en la segunda mitad) que anotaron en el partido marcaron un nuevo récord histórico del equipo. DeMarcus Cousins y Matt Barnes fueron los mejores en los Kings.

Además, en Houston, James Harden hizo historia también con un 'triple-doble' más abultado que nunca (53 puntos, 16 rebotes y 17 asistencias). Unos números a pesar de los cuales los Knicks de Nueva York aguantaron en el partido, sin contar incluso con la mejor versión de su estrella Carmelo Anthony.

Sin embargo, Rose sí estuvo al quite junto con Brandon Jennings y Joakim Noah, pero no pudieron evitar un triunfo más del equipo más en forma de la NBA (129-122). Willy Hernangómez atrapó 10 rebotes pero no estuvo acertado en el tiro, terminando con tres puntos en 20 minutos.

Por su parte, Abrines pudo cerrar el año de su salto a la mejor liga del mundo con un triunfo y protagonismo anotador (12 puntos) ante Los Angeles Clippers (114-88). El enésimo 'triple-doble' de Russell Westbrook sujetó a un rival que no hizo jugar a su base Chris Paul y espoleó a unos Thunder más que entonados en fin de año.

--ESTADÍSTICAS DE LOS JUGADORES ESPAÑOLES.

MARC GASOL: 2 puntos, 2 rebotes, 2 asistencias.

ÀLEX ABRINES: 12 puntos, 1 rebote.

WILLY HERNANGÓMEZ: 3 puntos, 10 rebotes.