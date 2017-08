McKissic (Herbalife): "Prefiero ganar a ser una estrella o meter muchos puntos"

El Herbalife Gran Canaria ha presentado este jueves al alero estadounidense Shaquielle McKissic, quien se ha mostrado "muy feliz de estar en Gran Canaria", donde prefiere "ganar a ser una estrella o meter muchos puntos".

"Estoy muy feliz de estar en Gran Canaria. Durante el verano he tenido muchas ganas de llegar, tengo ganas de que empezar a trabajar con la temporada empezada. Me será muy, muy fácil adaptarme a ser un jugador de rol. Prefiero ganar a ser la estrella o meter muchos puntos", dijo en su presentación.

En cuanto al potencial que puede dar al equipo, McKissic explicó que aportará "mucha energía". "Puedo hacer lo que me pida el entrenador. He venido para formar parte de algo más grande. No juego 'play-off' desde la universidad y he venido a ganar, me gustaría competir en el 'play-off' por el título", añadió en la estación de servicio de Disa en el Puerto de la Luz.