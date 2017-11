Memphis Grizzlies destituye a David Fizdale como entrenador

EUROPA PRESS

Memphis Grizzlies ha anunciado este lunes la destitución de David Fizdale como entrenador del equipo, justo un día más tarde de que el pívot español Marc Gasol cargase contra él después de que le dejase en el banquillo en el último cuarto de la derrota ante Brooklyn Nets (88-98), octava consecutiva de los de Tennessee.

"Después de una evaluación exhaustiva, decidí que era necesario un cambio de rumbo para avanzar y proporcionar al equipo la mejor oportunidad de éxito esta temporada y más allá", explicó el Gerente Chris Wallace, que anunció también que su sustituto, como técnico interino, será J.B. Bickerstaff.

El propietario de los Grizzlies, Robert J. Pera, agradeció el trabajo de Fizdale. "El entrenador Fizdale trabajó incansablemente para lograr el éxito en la cancha, y por eso estamos agradecidos. Les deseamos a él y a su familia lo mejor en el futuro", indicó, apuntando que tratarán de lograr los objetivos "a largo plazo".

Antes de unirse a los Grizzlies en junio de 2016, Bickerstaff sirvió cinco temporadas (2011-16) a Houston Rockets, primero como entrenador asistente y luego como interino, guiando a los Rockets a los 'play-offs' en la temporada 2015-16. Su experiencia previa como entrenador en la NBA también incluye cuatro temporadas (2007-11) como entrenador asistente con Minnesota Timberwolves y tres (2004-07) con Charlotte Bobcats como asistente de su padre, Bernie Bickerstaff.

Justo este domingo, tras la octava derrota consecutiva frente a Brooklyn Nets (88-98), Marc Gasol, que no jugó ni un solo minuto en el último cuarto, criticó a su entrenador. "Si no estoy en la pista quiere decir que no soy valorado. Estoy seguro de que el cuerpo técnico sabía que es lo que más me iba a doler. Obviamente te sientes frustrado, te lo tomas de forma personal", lamentó.

"Estoy seguro de que no se lo hubieran hecho a Mike (Conley). Así son las cosas. Estoy frustrado y mucho más enfadado de lo que puedo mostrar. Es una situación a la que no estoy acostumbrado y la que jamás me quiero acostumbrar. Soy un hombre de acción más que de palabras. Veré lo que hace la gente y actuaré en consecuencia", apuntó el catalán.

El de Sant Boi disputó 27 minutos en los tres primeros cuartos, y a pesar de no jugar ni un solo minuto en el último fue el máximo anotador de su equipo al final del encuentro con 18 puntos. "No ha sido nada contra él, solo intentaba que ganáramos el partido. Decidí arriesgarme y no funcionó", indicó Fizdale.