Navarro, 20 años después de su debut: "Aún me veo capaz de jugar"

EUROPA PRESS

El capitán del FC Barcelona Lassa Juan Carlos Navarro ha asegurado que todavía se ve "capaz de jugar" y de ayudar al equipo a seguir conquistando éxitos pese a que este jueves será homenajeado por el club y el Palau Blaugrana por cumplirse 20 años de su debut con el primer equipo, un hecho histórico aunque él no quiere despedirse sin lograr una tercera Euroliga.

"En 20 años ha cambiado todo, a nivel de experiencia o físico. ¿Qué no ha cambiado? Que es el deporte que me gusta y que aún me veo capaz de jugar. No son los mismos nervios de un primer día, si miras todo lo conseguido es algo impresionante, en un futuro lo valoraré más", apuntó a los medios.

Navarro, que no sabe todavía qué tipo de homenaje le espera, confía en que la fiesta se complete ganando al Maccabi, próximo rival. "Es un día especial para mí y deseo que coincida con un buen partido y ganar. Ha pasado todo muy rápido, contento de lo ganado y de lo que ha pasado y contento de ser un jugador importante y poder ayudar al equipo en cualquier momento", esgrimió.

"Algo me harán. Contento. Quiero que el equipo juegue bien y coincida con que el equipo gane y la gente lo pase bien, celebrando estos 20 años muy importantes para mí y para mi familia", aseveró en este sentido.

Sobre el día de su debut, el 23 de noviembre de 1997 con tan sólo 17 años contra el Covirán Granada en la ACB --anotó 10 puntos en 10 minutos--, recordó que todo fue "muy bien". "Fueron unos últimos diez minutos muy rápidos y de muchas emociones. Recuerdo el Palau gritando 'La Bomba', que yo no hablaba demasiado... Contento, salió todo muy bien y nunca pensaba jugar tanto y ganar tantas cosas, y estar tanto tiempo en el Barça", se sinceró.

De todos modos, tiene claro que no piensa en su retirada sino en aumentar su palmarés. "Me gustaría acabar con una tercera Euroliga, desde 2010 que no se consigue. He llegado a muchas 'Final Four' y el porcentaje no es demasiado bueno, me gustaría acabar con una tercera Euroliga", aseguró el escolta, que ha participado con el Barça en hasta siete 'Final Four' de la Euroliga, ganando las de Barcelona 2003 y París 2010.

Precisamente, sobre ese homenaje que recibirá el de Sant Feliu de Llobregat, habló su entrenador, Sito Alonso, quien aseguró que Navarro es "protagonista cada día. "Es la persona que debe guiar al modelo que quiere establecer el club, sobretodo el de enseñarnos que un jugador de cantera puede llegar al primer equipo", aseguró.

"Recuerdo el debut de Navarro y su carrera. Me enfrenté a él en cadetes, ya era un jugador diferente que no sabías qué iba a hacer en la pista, tenía rendimiento técnico y era capaz de anotar en cualquier situación. Aíto o Pascual siempre me han hablado bien de él, yo no puedo decir nada malo. Es una imagen del club, es difícil poder presumir de una persona que lleva tanto tiempo aquí que solo se fue un año a probar la NBA", alegó.

Además, apuntó que "siempre está preparado para jugar". "Sabe qué hacer en cualquier momento de un partido. Tenemos que hacer que siempre pueda estar disponible, que no sufra lesiones. Siempre quiere jugar, eso muestra la ambición que tenemos los demás que copiar para ser importantes en el Barça", manifestó el técnico.