Oriola: "Me he ganado estar aquí"

El jugador de la selección española Pierre Oriola ha asegurado que se ha "ganado" el estar en la preselección para el Eurobasket, además de añadir que aún hay "muchos detalles que pulir" en el juego de la selección.

"Me he ganado estar aquí, tengo que intentar aprovechar los minutos que me da en los amistosos, ganarme el puesto y eso es a base de trabajo y de lo que he hecho hasta ahora", apuntó Oriola a los medios tras el entrenamiento de este jueves en el Polideportivo Triángulo de Oro.