Pablo Laso: "La lesión de Randolph se está alargando"

El entrenador del Real Madrid, Pablo Laso, se mostró "muy orgulloso" del trabajo de sus jugadores tras la victoria ante el Maccabi Tel Aviv (93-81), en un partido en el que "hubo dos partes", ya que en la segunda "la rotación" de los blancos obtuvo la ventaja clave para el triunfo final, a la vez que anticipó que la lesión de Anthony Randolph "se está alargando".

"La semana pasada entrenó de forma individual y el día que forzó un poco más no se encontraba bien. La lesión de Randolph se está alargando pero no queremos que recaiga así que por ahora no hace trabajo con el grupo", declaró el técnico vitoriano en la sala de prensa del WiZink Center.