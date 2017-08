Pau Gasol: "Las circunstancias son adversas una vez más y darán más mérito a un buen resultado"

El jugador de la selección española de baloncesto Pau Gasol ha lamentado que las circunstancias con las que llegan al Eurobasket son "adversas", en referencia a la grave lesión que todavía están "asumiendo" de Sergio Llull, pero cree que eso dará "más mérito a un buen resultado", advirtiendo también de que nadie tiene que ocupar el papel del de Mahón, pero sí sustituir su "intensidad defensiva".

El catalán calificó la lesión de "complicada". "El efecto emocional y psicológico en ese momento nos afectó a todos. No hubo un jugador que durmiera las pocas horas que teníamos antes de salir de Tenerife. A partir de ahí miras hacia delante y te centras en lo que puedes controlar que es tu trabajo, tu dedicación y en apoyar a Llull en este proceso", prosiguió el ala-pívot de 37 años.

"No tenemos que hacer cosas que están fuera de nuestro alcance o pensar que ahora tenemos que hacer más de lo que podemos", insistió Gasol. "Simplemente hacerlo bien, seguir siendo un equipo, conjuntarnos aún más y trabajar aún más porque hay cosas que son difíciles de sustituir", subrayó el jugador de San Antonio Spurs.

Gasol confirmó que se encuentra "bien" y que está yendo "de menos a más" porque no solo te "preparas para un Campeonato de Europa" sino también "para una temporada larga después". "Estoy cogiendo mejores sensaciones, mejor ritmo, intentando cada partido dar un poquito más, sabiendo que al final cuando tienes que estar al cien por cien es a partir de octavos, los cuartos, en los partidos cruciales que es cuando tienes que ser mejor que los contrincantes y ganar", declaró el español.

Para el pívot, ser favorito es algo "anecdótico" porque el favorito es "el que juega mejor, gana los partidos difíciles y está arriba al final". "Somos los actuales campeones, hasta que no haya otro campeón al campeón hay que desbancarnos, pero nosotros pensamos en centrarnos en nuestro día a día, en hacer las cosas bien, mejorar poco a poco, llegar bien al campeonato, competir y darlo todo", aclaró.

"Hay que valorar a Juan Carlos, estoy orgulloso de él, de ser su amigo, de haber crecido con él. Yo no tengo que superar nada, simplemente disfrutar de estos momentos que para mí son importantes, no sabes si van a volver o no, entonces disfrutando el día a día y de estos momentos. Le felicito por todo lo que ha conseguido", sentenció Gasol preguntado si se ve superando en internacionalidades al escolta.