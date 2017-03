Pedro Martínez: "Confiamos en la Fonteta"

El entrenador del Valencia Basket, Pedro Martínez, reconoció la importancia de jugar el tercer y decisivo partido del 'play-off' de semifinales de la Eurocup ante el Hapoel Jerusalem en la Fonteta, y apeló a la "confianza" en lo que hacen y al "respeto" al rival como factores claves.

"La afición fue importante ante el Khimki, lo fue en Jerusalén para ellos, y si el partido no fuese aquí, sería más pesimista. Sabemos que tenemos a nuestros aficionados, confiamos en la Fonteta", expresó Martínez en declaraciones recogidas por la web del club.

Para el técnico 'taronja', de cara a un partido así "lo que marca la diferencia es el talento de los jugadores por encima de aspectos técnicos y tácticas que pueden ser importantes pero que es imposible saber ahora". "Lo marca el acierto, los jugadores 'calientes'. Nosotros tenemos jugadores con capacidad para tomar iniciativas y ellos también, y esto puede ser un factor decisivo", advirtió.

"La palabra clave es confianza, en nosotros mismos, en superar los malos momentos que los van a haber, en que el trabajo que llevamos haciendo muchos meses, nos va a dar resultado. Y que tenemos respeto, es ilógico no pensar que ellos tienen opciones. Creemos que si hacemos las cosas bien, desde el respeto y sabiendo que ellos tienen también opciones, nos hemos ganado la posibilidad de jugar la final", añadió.

El entrenador catalán no descartó a Guillem Vives, aunque tampoco dio por segura su presencia. "Va a hacer un esfuerzo seguro, pero no podemos asegurar que llegue. No ha entrenado, pero está mejor que hace una semana", confesó.

"En condiciones normales no jugaría, pero teniendo en cuenta el precedente del partido del Khimki no es descartable que pueda estar para echar una mano. Una vez más, el jugador está dispuesto a arriesgar aunque no esté en su mejor momento físico. Es posible que haga la rueda, luego ya si juega o no juega dependerá de sus sensaciones", sentenció.