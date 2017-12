Pedro Martínez: "Es el Milano el que nos tiene que preocupar y no la clasificación ahora"

El entrenador del Baskonia, Pedro Martínez, pidió máxima concentración para la visita de este miércoles en Euroliga al AX Armani Exchange Olimpia Milano, lo único que les debe "preocupar" por encima de meterse entre los ocho primeros porque no es "el objetivo" en este momento de la competición.

"En Euroliga hay que tener una muy buena clasificación en la jornada 30 y en la ACB en la 34. En España, en la 17, hay un parón para ver si estás en la Copa y en Europa no, y eso hace que a la Liga Regular no le des importancia hasta el momento culminante. Pero nos tiene que preocupar el Milán por sí solo, no por un lugar en la clasificación que puede ser momentáneo. El objetivo no es estar entre los ocho primeros en la jornada 13", reflexionó Martínez este martes ante los medios.