Pedro Martínez: "Tenemos la esperanza de dar un plus y sacar el partido"

El entrenador del Baskonia, Pedro Martínez, ha reconocido este jueves que van a necesitar dar un "plus" extra a su juego para poder ganar en el Buesa Arena a Olympiacos y doblegar a la mejor defensa de la Euroliga hasta el momento, aunque cree en sus posibilidades siempre que jueguen como un bloque sólido y con intensidad.

"Será un partido difícil ante uno de los claros aspirantes a la Final Four. Jugamos en casa y tenemos la esperanza de dar un plus y de sacar el partido. Estamos animados y creemos que, haciendo las cosas bien y con el apoyo de nuestros aficionados, lo vamos a sacar adelante", comentó a los medios.

Para superarles cree que deberán ser "consistentes" además de defender bien y correr al contraataque. "Su tela de araña es grande y muchos equipos no pasan de 70 puntos ante ellos. Si no estás fluido en ataque, no reboteas bien y no corres en ataque es difícil ganarles", reconoció.