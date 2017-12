Pedro Martínez: "Es un gran objetivo ver de lo que somos capaces ante uno de los mejores de Europa"

El entrenador del Baskonia, Pedro Martínez, demando "no dar más valor del que tiene" al encuentro de este viernes de Euroliga en el Buesa Arena ante el CSKA Moscú, un rival que no va líder de la competición "sólo por su talento" y ante el que el "gran objetivo" es ver si pueden estar "a su nivel".

"No hay que dar a este partido más valor del que tiene, que tiene mucho, pero no más de los que vienen. No es una final ni es el más importante del año, casi porque quedan dos. Tenemos que tener calma y jugar lo mejor que podamos", advirtió este jueves Martínez en rueda de prensa.