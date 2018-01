Pedro Martínez: "El partido pudo ir en cualquier dirección y no ganamos"

El entrenador del Baskonia, Pedro Martínez, lamentó que el equipo no hiciese el daño suficiente al Real Madrid, que acabó ganando (75-73) un partido que pudo "ir en cualquier dirección", a la vez que resaltó las múltiples pérdidas, hasta 21, de sus jugadores, porque son "errores que son siempre penalizados".

"Cuando el Real Madrid cambió a defensa zonal, comenzamos a lanzar tiros, que no eran malos pero sí apresurados. No hicimos el daño suficiente y volvieron al partido. Después de esto, el choque podía ir en cualquier dirección y no ganamos", comentó el técnico barcelonés en la rueda de prensa posterior al duelo ante los blancos en el WiZink Center.