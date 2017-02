Pedro Martínez: "Hemos perdido siendo fieles a lo que queremos ser"

El entrenador del Valencia Basket, Pedro Martínez, pidió a su equipo y afición no caer en el "desánimo" tras perder la final de la Copa del Rey ante el Real Madrid este domingo en el Fernando Buesa Arena, ya que cedieron "fieles" a lo que buscan en una temporada aún con dos títulos por delante.

"Ha sido un buen partido. Los dos equipos hemos jugador un buen baloncesto. El Madrid ha tenido un acierto impresionante cuando estábamos a punto de dar la vuelta al partido. Nosotros lo hemos hecho bien, moviendo bien el balón, pequeños detalles en el rebote y alguna pérdida", afirmó.

"No podemos estar contentos, pero sí orgullosos de cómo hemos hecho las cosas. Esto no es el final de nada. Hemos perdido siendo fieles a lo que queremos ser. Prefiero perder así que ganar haciendo cosas que no nos sirven para ser mejores. Ahora quedan dos competiciones por delante y tenemos que perseverar", añadió.

El técnico del equipo 'taronja' sacó pecho por su equipo después de pelear hasta el último segundo por impedir el cuarto título consecutivo del Real Madrid. "No pongo ningún pero. No todo es ganar. Ahora estamos muy dolidos, porque lo que queremos es ganar", afirmó.

"No les he dado la enhorabuena, porque eso hay que hacerlo con el Real Madrid que es quien ha ganado, pero sí les he dicho que estamos en el buen camino. Hemos de creer en lo que estamos haciendo, seguir trabajando. No podemos caer en el desánimo", añadió.

Martínez pidió a los suyos seguir en esta línea y no quedarse en el resultado. "Todo se valora en función del resultado, es normal. Pero a nivel interno, del vestuario, hemos de poner en valor otras cosas. Estamos en buena línea y lo que hay que pensar es cómo estar un poco mejor preparados la próxima vez", apuntó.

"Hay que subrayar lo positivo y seguir, poniendo también en valor al rival, que es un gran equipo con una mentalidad competitiva. No hay que rendirse, sólo esperar que la próxima vez podamos ganar", insistió.