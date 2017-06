El entrenador del Valencia Basket, Pedro Martínez, aseguró, al término del segundo partido de la final del Playoff contra el Real Madrid que les ha dado el empate en la pelea por el título (79-86), que en el próximo partido de la serie, que se disputará en La Fonteta valenciana, los blancos saldrán "picados" debido a esta victoria en su feudo, por lo que tendrán que mostrarse serenos y no "contagiarse".

"Cada partido es diferente. A falta de cuatro minutos, el otro día estábamos empatando y hoy estábamos perdiendo. Los partidos son, y seguirán siendo, muy igualados, por lo que no cambiarán mucho las cosas en el siguiente. Tuvimos un buen inicio que nos dio confianza, pero no fue suficiente. Ellos saldrán picados para el próximo encuentro, y nosotros no podemos contagiarnos de ello", declaró el técnico 'taronja' en rueda de prensa en el WiZink Center.