Plaza: "Queremos llegar al final del encuentro ante Zalgiris con opciones de victoria"

El entrenador de Unicaja Málaga, Joan Plaza, ha asegurado el deseo de "hacer un buen encuentro" este viernes ante el "equipo revelación", el Zalgiris Kaunas, así como llegar al final del choque "con opciones de victoria" para volver a la senda ganadora después del último tropiezo en Euroliga ante el Valencia Basket.

"Queremos llegar al final con opciones de victoria, en la primera vuelta tuvimos dos caras, logramos remontar pero al final en la prórroga ellos ganaron con un tiro no sé si afortunado. Nos pedimos un partido competido, intenso, para demostrar nuestra mejoría. Hay ganas de seguir creciendo como equipo y de ganar, la gente cada vez se lo pasa mejor, estamos a un gran nivel y no vamos a hacer reservas de cara a la Copa", declaró en sala de prensa.

Plaza volverá al Zalgiris Arena, donde entrenó en la 2012-2013. "Espero un partido muy bonito, fue una etapa muy enriquecedora. Llegar desde tan lejos con otro idioma y otro carácter y llegar al corazón de esa gente fue increíble. No esperaban que siguiera trabajando cuando me dejaron de pagar. Hubo grandes noches y se formó una gran química con el público. No sé si la gente se acordará de aquellos tiempos, pero para mí será especial", señaló.