Plaza: "Nos gusta asemejarnos a la NBA, pero aquí jugamos dos competiciones"

El técnico del Unicaja, Joan Plaza, se refirió a la exigencia una vez más del calendario europeo, con una acumulación de partidos para el inicio de 2018 que no entiende, imitando a la NBA, al tiempo que confió en mantener la progresión de su equipo en el duelo ante el Maccabi Tel Aviv este jueves en la jornada 15 de la Euroliga.

"Sería importante tener un calendario que se ajuste más a la realidad mundial. Una liga doméstica más ajustada al perfil de baloncesto actual. No acabo de entender varias jornadas ahora. Jugar 2, 4 y 6 (de enero) no lo entiendo. Nos gusta asemejarnos a la NBA, pero estamos jugando dos competiciones distintas, no sólo una competición como la NBA y sin los medios de allí. Vamos a no llorar, son preguntas para nuestros jefes. Yo quiero que mi equipo llegue bien pero la gente debe entender que somos humanos", añadió.