Plaza: "Ha habido labor de erosión y hemos merecido ganar"

El entrenador de Unicaja Málaga, Joan Plaza, ha celebrado el triunfo logrado contra el FC Barcelona Lassa en el Palau Blaugrana (83-90) después de una "labor de erosión" y logrando mantenerse firmes en defensa y acertados en ataque, y ha destacado el buen hacer grupal para evitar el arma de doble filo que era visitar a unos blaugranas en horas bajas.

Por otro lado, auguró un mejor futuro al Barça Lassa pese a estar ahora mismo a tres victorias del corte de los 'playoffs'. "Nosotros hemos estado en una racha negativa, ojalá no volvamos. Los resultados cuentan, pero hay que ver las sensaciones del equipo y no he visto un Barça derrotado, sino con ganas de ganar el partido. Las cosas acabarán saliendo", manifestó.

"Mientras nadie dañe o ofenda a nadie me está bien. No quiero que nadie se cuele en mi casa y que me dejen hacer lo que quiera, y la sociedad catalana es tolerante al más no poder. A tolerancia nadie nos ha de ganar ni en España ni en Europa, nunca ha habido un problema entre nosotros. Tres este pequeño terremoto seguiremos siendo una gran región", comentó el catalán sobre la actualidad política y social antes de las elecciones de este jueves en Catalunya.