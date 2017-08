Pressey: "Me falta adaptación y quiero aprender cuanto antes"

Sanders: "No hay club más grande que el Barça y venir es un paso adelante"

El base Phil Pressey aseguró estar "muy emocionado y contento" porque haber sido elegido por el Barça. "Uno de los equipos que conocía de la ACB era el Barça, Ricky Rubio jugó aquí. Es una gran oportunidad para mí, quiero ganar la Euroliga y jugar buenos partidos. Me falta tiempo de adaptación, no importa cuánto tiempo me lleve, quiero aprender lo mas rápido posible", señaló en rueda de prensa.