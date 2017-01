Previa del FC Barcelona Lassa - Anadolu Efes Istanbul

El renovado Barça debe ganar a Efes Los blaugranas, con Dorsey despedido y la llegada de Faverani, viven una final para estar en 'play-off'

El FC Barcelona Lassa recibe este jueves al Anadolu Efes Istanbul en el Palau Blaugrana --21.00 horas/Movistar Deportes 1 y Esport 3-- en la jornada 18 de la Fase Regular de la Euroliga, un partido clave y crucial dado que los turcos están por encima de los blaugranas con una victoria más y aún así fuera de la zona de 'play-off', en un duelo que podría ser el del estreno del pívot Vítor Faverani tras su fichaje y posterior despido de Joey Dorsey.

Cambios en el Barça Lassa, una enésima renovación de plantilla empezada una temporada irregular y llena de trabas en forma de lesiones y jugadores esporádicos. Ya no está Jonathan Holmes, el primer parche, y llega otro que se espera que sea ya definitivo, como Faverani, quien podría debutar ante un Anadolu Efes que espera pescar en río revuelto y aprovecharse de la irregularidad y tensión de los blaugranas.

Pese a que en el Palau Blaugrana el Barça está mejor, el último partido acabó en derrota ante Olympiacos (67-69) y se sumó al encajado a domicilio contra Brose Bamberg (85-65). Dos derrotas seguidas que vuelven a alejar a los blaugranas del 'play-off', ya a dos triunfos de distancia, y a sumirles en un caos del que cada vez es más difícil salir.

De hecho, el despido de Joey Dorsey ha dejado entrever un cierto mal ambiente en el equipo. El pívot estadounidense criticó a los servicios médicos del club dando a entender que le forzaron a jugar lesionado la temporada pasada y asegurando que su mal momento de forma actual era a consecuencia de ello. Al expediente disciplinario que se le abrió le ha seguido el despido y, su hueco, lo ocupará un Faverani que promete aportar músculo al necesitado juego interior del Barça.

Una segunda derrota seguida en casa dejaría al equipo contra las cuerdas y esa presión puede jugar en contra o a favor. La mentalidad de los jugadores y la experiencia de los veteranos, con el capitán Juan Carlos Navarro al frente, debe ser un arma que juegue a favor de neutralizar esa presión y, junto al Palau y unos Dracs que pidieron en un comunicado compromiso al grupo, poder cambiar ese rumbo. Contra Olympiacos hubo buenos momentos de juego, que deben ser alargados a los 40 minutos para evitar otra sorpresa.

Y es que hasta el momento el Barça ha ganado 6 de los 9 partidos contra el equipo turco. Eso sí, en la primera vuelta de esta Fase Regular fue Anadolu Efes quien se llevó el triunfo (72-68) liderados por Jayson Granger (16 puntos) y Thomas Heurtel (14). Dos exACB que se llevan gran parte del éxito del equipo otomano y dos hombres a tener bien controlados este jueves por parte de los de Georgios Bartzokas, que cada vez ve más complicado el reto de recoger buenos frutos a final de campaña.

Los blaugranas, que siguen siendo el peor ataque de la competición, deberán atinar de cara a canasta si no son capaces de llevar el partido a un marcador bajo. Y es que Anadolu Efes tiene el tercer mejor registro ofensivo de esta Euroliga (84 puntos por partido por 71,4 del Barça). No obstante, el Barça es la tercera mejor defensa y Efes la tercera por al cola (encajando 84,8 puntos por partido). Ardua batalla le espera a un Barça Lassa que debe renacer ahora que todavía no lo hace desde sus cenizas.

FICHA TÉCNICA.

--EQUIPOS.

FC BARCELONA LASSA: Rice, Navarro, Claver, Doellman, Tomic --posible cinco inicial--; Vezenkov, Faverani, Peno, Oleson, Koponen, Renfroe, Eriksson.

ANADOLU EFES ISTANBUL: Granger, Paul, Brown, Osman, Dunston --posible cinco inicial--; Thomas, Honeycutt, Balbay, Geyik, Omic, Heurtel, Mutaf.

--ÁRBITROS: Christodoulou (GRE), Belosevic (SER) y Panther (ALE).

--PABELLÓN: Palau Blaugrana.

--HORA: 21.00 horas/Movistar Deportes 1 y Esport 3.