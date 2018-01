Previa del FC Barcelona - Celta de Vigo

Barça y Celta se juegan en el Camp Nou el billete más caro

Valverde intentará seguir vivo en una Copa que no ha ganado como entrenador, pues perdió en la final con el Athletic Club ante el Barça precisamente, de la mano de sus mejores jugadores. Aunque quizá no estén en el once inicial, sí están en la convocatoria Andrés Iniesta, Leo Messi y Luis Suárez, que no viajaron siquiera a Vigo.