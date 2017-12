Previa del FC Barcelona Lassa - Fenerbahçe Dogus Istanbul

No fallar ante el campeón, el reto para el Barça

El FC Barcelona Lassa recibe este viernes al Fenerbahçe Dogus Istanbul en el Palau Blaugrana --21.00 horas/Movistar Deportes 1-- en la undécima jornada de la Fase Regular de la Euroliga, en un partido clave ya que los blaugranas necesitan ganar y hacerse fuertes en casa para no descolgarse pero reciben al vigente campeón.

Reto complicado para un Barça Lassa que no acaba de arrancar lejos del Palau y que, como anfitrión, ya ha dejado escapar dos partidos. No puede fallar mucho más el equipo de Sito Alonso hasta que no mejore como visitante, y les viene a visitar un Fenerbahçe en plena forma, con cinco victorias en los seis últimos partidos.