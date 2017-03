Previa del FC Barcelona Lassa - Unics Kazan

El Barça busca alargar su agonía

El FC Barcelona Lassa recibe este jueves al Unics Kazan en el Palau Blaugrana --21.00 horas/Movistar Deportes 1 y Esport-- en la 24ª jornada de la Fase Regular de la Euroliga, un partido que puede comportar el adiós del equipo blaugrana en la competición si no gana a un rival ya eliminado, y es que los catalanes están obligados a reponerse del golpe ante el CSKA y ganar para seguir alargando la agonía.

No está siendo para nada un camino placentero por el que transcurre el Barça en esta Euroliga. Una victoria en los últimos seis partidos está condenando a los blaugranas a sufrir mucho más de lo esperado, a necesitar prácticamente convertir en realidad una utopía para estar en los 'play-offs'. Pero si matemáticamente hay opciones, es porque ganando a Unics y con suerte en otros partidos los de Bartzokas pueden soñar.

El propio técnico ha repetido por activa y por pasiva que necesitan ganar confianza y consistencia en su juego durante los 40 minutos que dura un partido. No lo está encontrando, pese a que el triunfo de hace dos jornadas a domicilio ante el EA7 Emporio Armani acabara con una racha de ocho salidas seguidas con derrota.

Pero ese impulso no tuvo continuidad ante el CSKA Moscú. Los rusos dejaron al Barça en el abismo (61-85), vivo pero en coma de cara a estar en los 'play-offs', después de un primer cuarto (4-29) casi perfecto para los rusos y horrible para los blaugranas, en su peor registro en un periodo en la Euroliga, una imagen que intentó maquillar sin éxito y que propició que el Palau respondiera con pitidos y pañolada final.

No es la derrota más dura de esta Euroliga para el Barça Lassa, pues ese 'honor' sigue siendo para el Real Madrid con su 63-102 también en la capital catalana. Pero sí fue el peor arranque de partido de un Barça Lassa que sigue sin encontrar su juego y que cada vez tiene más difícil encontrar la estabilidad anhelada. El CSKA fue una máquina imparable, sobre todo en defensa, y no dio opción alguna a un Barça atenazado y maniatado por la presión de tener que ganar.

Ante el Unics Kazan no se encontrarán a un rival superior como es en estos momentos el CSKA. Sólo tienen en común que son rusos, nada más. El Unics es penúltimo con solo siete victorias, encadena siete derrotas consecutivas y ya no tiene opciones. Eliminados, no obstante, tienen la llave de dejar también en la cuneta al Barça, y tienen en sus filas al máximo anotador de esta Euroliga, Keith Langford (22,3 puntos de media).

En el choque de la primera vuelta, en la jornada inaugural, el Barça pudo imponerse aunque en un partido igualado (63-69), en el que el mejor de los catalanes fue un Justin Doellman (23 puntos) que no jugará este jueves, como tampoco Juan Carlos Navarro ni los lesionados de larga duración. No recupera efectivos Bartzokas, quien como el equipo deberá esforzarse para recuperar los ánimos de un Palau Blaugrana asqueado con la actitud de sus jugadores en ciertos lances de la temporada.

FICHA TÉCNICA.

--EQUIPOS.

FC BARCELONA LASSA: Rice, Oleson, Perperoglou, Vezenkov, Tomic --posible cinco inicial--; Munford, Claver, Faverani, Eriksson, Diagne, Koponen, Renfroe.

UNICS KAZAN: Colom, Langford, Clarke, Antipov, Parakhouski --posible cinco inicial--; Ponkrashov, Klimenko, Banic, Voronov, Panin, Williams, Andusic.

--ÁRBITROS: Pukl (SLO), Hordov (CRO) y Geller (BEL).

--PABELLÓN: Palau Blaugrana.

--HORA: 21.00 horas/Movistar Deportes 1 y Esport 3.