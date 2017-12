(Previa) El Herbalife Gran Canaria aspira a aprovechar la depresión del Barça

El Herbalife Gran Canaria espera aprovechar el mal momento del FC Barcelona Lassa para emular a su vecino Iberostar Tenerife y asaltar el Palau Blaugrana en la jornada 12 de la Liga Endesa, en la que el Valencia Basket recibirá al Delteco GBC y el Montakit Fuenlabrada visitará al San Pablo Burgos.

En esta zona noble de la clasificación, el Barça es el que peor momento atraviesa, con una racha de tres derrotas consecutiva y la última especialmente dolorosa en el Clásico europeo. En cuanto a la Liga Endesa, mantiene la segunda posición, pero no quiere permitirse más tropiezos en el Palau Blaugrana, donde vuelve a verse amenazado por un equipo canario.

Mucho mejores son los precedentes del Valencia Basket ante el Delteco GBC, al que ha vencido en sus once duelos en La Fonteta. El equipo 'taronja' intentará seguir la racha con la vuelta de Bojan Dubljevic, pero todavía sin Joan Sastre y con la duda de Alberto Abalde. Por su parte, el equipo guipuzcoano llega con Henk Norel, el jugador más valorado de la liga, y presumiblemente con Michael Fakuade ya recuperado.

Otro duelo directo por la Copa se disputará en Andorra, donde el MoraBanc recibirá al enrachado Baskonia, que suma cinco victorias consecutivas en liga pese a sus problemas de lesiones que mantiene fuera a Ilimane Diop, Patricio Garino, Rinalds Malmanis y Jordan McRae. En cuanto a los locales, que no pierden en casa desde hace dos meses, es dudosa la presencia de Chris Copeland.

Al borde del descenso sigue el RETAbet Bilbao Basket, antepenúltimo clasificado y que no gana un partido desde octubre. Por el momento, la llegada de Veljko Mrsic no ha revitalizado a unos 'hombres de negro' que reciben al Movistar Estudiantes, rival que alivió su situación dando la sorpresa ante el Valencia Basket. Siguen fuera los locales Jonathan Tabu y Pere Tomàs.

También estuvo a punto de dar la sorpresa el UCAM Murcia, pero cayó en la prórroga ante el Real Madrid, y ahora espera rehacerse en casa ante el Real Betis Energía Plus para no perder comba en la pelea por la Copa. Vitor Faverani y José Ángel Antelo para jugar contra un colista que viene de estrenar su casillero de victorias y que no sabe si podrá contar con su último fichaje, Rade Zagorac (lumbalgia).