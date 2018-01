(Previa) Los equipos de Euroliga afrontan duelos trampa por el cansancio

La decimoquinta jornada de la Liga Endesa llega con varios partidos trampa para los equipos que participan en la Euroliga por lo apretado del calendario, con el Barça Lassa visitando a un Real Betis en apuros pero en racha o el líder Real Madrid visitando a un Joventut también muy necesitado, situación de la que podría aprovecharse el Fuenlabrada.

Los cinco equipos de Euroliga disputaron además la aplazada jornada 13 entre el dos y tres de enero. El FC Barcelona Lassa buscará alargar su buena racha de cuatro victorias consecutivas entre Euroliga y Liga Endesa en la pista del Real Betis Energía Plus, penúltimo en la tabla pero en plena resurrección con sus cuatro triunfos logrados en las últimas cuatro jornadas. Los béticos intentarán aprovechar el cansancio de un Barça que lo dio todo para ganar, el jueves, al CSKA Moscú en el Palau.

Fue un gran partido de los de Sito Alonso, que provocaron errores en el líder de la competición europea gracias a mucha intensidad, un físico poderoso y un juego colectivo con el que sentar las bases de su juego. Si el cansancio no hace mella, y repiten esa intensidad, los catalanes tendrán un plus para aumentar a cinco sus duelos invictos. Será duda Seraphin, que no jugó ante los rusos.