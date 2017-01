Prigioni dice adiós tras 23 años de carrera: "He preferido cortar por lo sano"

El ya ex jugador Pablo Prigioni se despidió este martes del baloncesto en una rueda de prensa en la que dejó claro que le había llegado el momento de decir adiós porque "no puede" estar al 50 por ciento, además de asegurar que ha sido una decisión rápida porque tenía que "cortar por lo sano".

"Me siento muy honrado y halagado por los cientos de mensajes que he recibido en las últimas horas de antiguos compañeros, rivales, entrenadores o clubes. La decisión la tomé al cien por cien y no tenía vuelta alguna", dijo el jugador argentino, que compareció en rueda de prensa con el presidente baskonista José Antonio Querejeta.

"Tomé la misma hace un par de semanas y aunque traté de alargarlo todo un poco más, vi que ya no tengo el hambre de antes para alcanzar el nivel que yo me exijo. Yo no puedo estar a un 50 o un 70 por ciento. Mi deseo es estar al cien por cien y veo que no tengo ese deseo para alcanzar ese nivel", añadió el base, que dice adiós a sus 39 años.

Además, Prigioni mostró su agradecimiento, de forma especial, al club de su vida. "Estoy muy agradecido a Baskonia y a su presidente por permitirme vestir de nuevo esta camiseta. Salvo en los momentos que tuve con la selección de Argentina, nunca me había sentido tan implicado como con Baskonia", agregó.

"Estaré eternamente agradecido a la ciudad, al club y a la gente que trabaja en la organización el cómo me han tratado a mí y a mi familia siempre", indicó el exjugador internacional, que no quiso comentar su decisión con los amigos para que no le hicieran cambiar de idea.

"Apenas lo he comentado con amigos porque seguro que tratarían de convencerme para que siguiera un poco más. Aguanta hasta la Copa, hasta final de temporada. He preferido cortar por lo sano", finalizó Prigioni en su despedida.