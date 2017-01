Rudy Fernández: "Este año no estoy al nivel que suelo estar siempre"

El alero del Real Madrid Rudy Fernández ha explicado que se siente "cómodo" con la forma en la que está "ayudando al equipo" esta temporada, aunque ha reconocido que también le gusta aportar "a nivel ofensivo" y que este año ha bajado en este apartado del juego.

"A nivel personal me siento muy bien, estoy cómodo por la forma en la que estoy ayudando al equipo, pero es cierto que al final el Rudy que me gusta ver también es a nivel ofensivo y este año a lo mejor no estoy al nivel que suelo estar siempre", se sinceró Rudy ante la prensa.

El balear habló antes de recibir este viernes con el Maccabi Tel Aviv, al que considera "un equipo muy duro, uno de los mejores de Europa en el uno contra uno", aunque agregó que "a nivel de conjunto le está costando acoplarse y muchos cambios de entrenador tampoco ayudan".

"Pero siguen siendo un equipo difícil, un rival que va a poner las cosas complicadas, así que vamos a intentar hacer nuestro trabajo. Es posible que sean un equipo anárquico. Hemos visto que en muchos partidos juegan muy bien en el primer cuarto y luego se van desinflando, pero esos altibajos que tienen provocan que también te puedan hacer mucho daño en cualquier momento", avisó.

Para batir al equipo israelí, Rudy volvió a pedir el apoyo de la afición blanca. "En nuestro campo tenemos que ser el equipo que fuimos contra el CSKA y que no se nos vaya ningún partido más en casa. A todo el mundo le está costando ganar fuera, no solo a nosotros, este año el nivel en Europa es muy difícil y más con la exigencia del calendario. Nosotros jugamos una liga muy exigente como la ACB y eso cuando vas fuera a veces se nota", reflexionó.