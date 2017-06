Rudy Fernández: "Ha podido cambiar el rol que tenía antes con respecto al que tengo ahora"

El jugador del Real Madrid Rudy Fernández aseguró que asume su importancia dentro de la rotación con naturalidad, de cara a la disputa de la eliminatoria final en la lucha por el título de la Liga Endesa ante Valencia Basket, que "ha podido cambiar" con el paso de los meses, comprende como "una racha" su reciente desacierto en el tiro exterior y que "irse de vacaciones con un título más" es algo que todos los jugadores tienen "presente".

"Es cierto que ha podido cambiar el rol que tenía antes con el que tengo ahora. Lo más importante es estar positivo en este aspecto y tener el rol que se me exige. Me gustaría estar mejor en el tiro exterior, pero bueno son rachas y ahora mismo tengo el viernes un partido más para tirar y tener esas sensaciones. Valencia está haciendo una grandísima temporada. Un final muy bueno como ha sido la serie contra Baskonia, que con el campo en contra han sabido pasar y somos conscientes de que son un grandísimo equipo. Vienen de jugar dos finales y vendrán a esta tercera con muchísimas ganas", afirmó Fernández en declaraciones tras el entrenamiento del Real Madrid en la Ciudad Deportiva de Valdebebas.

El alero mallorquín apuntó que la final será "una batalla muy dura" contra un equipo "conocido" y comprende como clave la "regularidad" que han demostrado ambos conjuntos para plantarse en la final, en la que no descarta un hipotético quinto partido porque el Valencia Basket planteará "partidos muy complicados".

"Igual que Valencia ha hecho una grandísima temporada, nosotros hemos sido primeros en fases regulares de Liga y Euroliga. En ese aspecto, venimos de ser campeones de Copa y hemos sido los dos equipos que más regularidad hemos tenido durante toda la temporada y gracias a esa regularidad estamos en la final. Vamos a competir y no sé si llegará hasta el quinto partido", prosiguió.

Analizando a una de las sensaciones del equipo 'taronja', Fernando San Emeterio, que está haciendo gala de un nivel excepcional recientemente, el balear ratificó que su rendimiento no le sorprende, mientras que dio sus impresiones acerca de que ambos finalistas sean los equipos con más presencia española en sus plantillas.

"San Emeterio está a un nivel muy bueno, lo conozco desde hace muchísimo tiempo y no me viene de nuevo y sé cómo es, cómo va a jugar y, por supuesto, lo vamos a tener que sufrir para que no haga el mejor partido. Que los dos equipos tengamos más españoles tiene algo que ver, que se están haciendo las cosas bien en la Federación y en los equipos de cantera. Es cierto que el Valencia tiene jugadores a nivel de selección como San Emeterio o Vives, jugadores que hacen grandes a un equipo como Valencia", resaltó.