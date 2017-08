Scariolo: "Clasificarse para la segunda fase no va a ser tan duro como en otras ocasiones"

El seleccionador español de baloncesto, Sergio Scariolo, ha asegurado que clasificarse para la segunda fase del Eurobasket "no va a ser tan duro como en otras ocasiones", aunque sí lo será "conseguir la primera plaza", además de subrayar que sigue preocupado por la defensa del equipo, que será "la aguja de la balanza" del éxito o del fracaso.

"Ahora solo hay que hablar de los que están a pesar de las ausencias de todos los equipos, ya no es el momento de los que no estarán. En nuestro equipo y en los rivales son muy buenos jugadores. Tenemos que afrontar este grupo con la idea de seguir creciendo pero también de que el primer partido es uno de los mas difíciles. Clasificarse para la segunda fase no va a ser tan duro como en otras ocasiones, pero sí lo será conseguir la primera plaza, que tampoco es decisiva pero nos gustaría perseguirla. Esperamos que no se produzca ningún tipo de percances que nos frenen a la hora de rematar la preparación", apuntó el seleccionador a los medios en el Polideportivo Triángulo de Oro.