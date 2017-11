Scariolo: "Llevo mal la situación, es entre atípica y absurda"

El seleccionador español de baloncesto, Sergio Scariolo, ha reconocido que lleva "decididamente mal" la situación "entre atípica y absurda" que se está viviendo con las ventanas de partidos internacionales y ha comparado la polémica entre FIBA y Euroliga con la de "dos hijos que no saben ponerse de acuerdo entre ellos".

"Las cosas que no se planifican y se cambian a última hora o sobre la marcha no son cosas deseables. Ya salimos todos perdiendo excepto los que trabajamos sobre la cancha", aclaró, añadiendo que, si por él fuera, le gustaría contar con los jugadores españoles enrolados en la NBA.

"¿A quién no le hubiese gustado? Otra cosa es la realidad. A mí me dan un lista de jugadores sin los NBA entre los que tengo que elegir. Y esa es mi labor, no la de elegir quiénes están en este listado, esa es una labor político-institucional", aclaró.