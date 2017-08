Sebas Sáiz: "He mejorado entrenando con los mejores"

El jugador español Sebas Sáiz ha asegurado que "ha mejorado entrenando con los mejores jugadores del mundo", después de ser uno de los descartes, junto con Xavi Rabaseda, del seleccionador Sergio Scariolo de cara al Eurobasket.

"Me voy con una buena experiencia que me ha ayudado muchísimo tanto a adaptarme a las normas de FIBA y he mejorado entrenando con los mejores jugadores del mundo", apuntó el ala-pívot de 23 años en declaraciones facilitadas por la Federación Española de Baloncesto (FEB).