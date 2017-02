Sito Alonso: "Bargnani no está consiguiendo jugar a un nivel alto y él mismo lo sabe"

El entrenador del Baskonia, Sito Alonso, ha avisado de que su equipo tiene "ganas de revancha" frente al Iberostar Tenerife, su rival este jueves en cuartos de final de la Copa del Rey, al tiempo que ha arropado a Andrea Bargnani, un jugador que "sabe que no está consiguiendo jugar a un nivel alto", pero que "tiene muchísimas ganas de hacer feliz a la gente de Vitoria".

"Está claro que Tenerife ha cambiado su estructura de equipo desde hace un par de años ya y su objetivo no es mantenerse en la categoría, sino luchar por entrar en 'play-off'. Lo ha demostrado no solo en la composición de la plantilla y del entrenador, también en los fichajes que ha hecho cuando ha tenido jugadores lesionados. Está preparado para respaldar el proyecto y hacer cosas ambiciosas", alabó Alonso.

El técnico subrayó que el Tenerife "está muy, muy bien" y que en el club vasco sienten "un respeto grande por ellos, sobre todo por la confianza que tienen". "Aquí nos los pusieron muy difícil, ganaron y tenemos ganas de revancha y de estar mejor de lo que estuvimos ese día", recordó sobre la derrota liguera (72-73) de esta misma temporada.

Por otra parte, Alonso explicó que esta semana Bargnani ha estado "indispuesto con un proceso gripal bastante agudo", su enésimo problema físico este curso, pero ha querido arroparle recordando que "es un jugador que ha venido a Vitoria teniendo opciones de jugar en muchos equipos".

"Tiene un talento increíble y en la NBA ha demostrado su capacidad no solo siendo número uno del draft, sino también por las cosas que hizo allí. Ha venido a Vitoria exclusivamente para poder jugar a un nivel alto, no lo está consiguiendo y él mismo lo sabe. Entre todos tenemos que intentar que lo consiga porque tiene muchísimas ganas de hacer feliz a la gente de Vitoria con su rendimiento. Todavía quedan partidos y muchas cosas que decidir, los momentos más importantes de la temporada", recordó.

Respecto a cómo se plantea el Baskonia la Copa, aclaró que "el primer objetivo es no ser negativos". "Ayer leí entrevistas a mis jugadores y me sorprendió el carácter negativo de todas sobre el momento que estamos pasando. Parece que no tengamos opciones de ganar la Copa o que estemos mal clasificados en la Euroliga o que vayamos a siete victorias del líder en la ACB. Tenemos opciones de ganar todas las competiciones, hemos divertido mucho jugando a baloncesto y queremos volverlo a hacer", arengó.

Para brillar este fin de semana en el Fernando Buesa Arena, el preparador madrileño recalcó que "en la Copa no puedes depender del acierto ni de estar guardando un esfuerzo para el día siguiente".

"Si tienes un esfuerzo que dar debes darlo en ese momento porque quizá si te lo guardes ya no puedas utilizarlo en esta competición. Es lo único que verdaderamente es importante: que cada esfuerzo sea máximo y que las cosas que no dependen del acierto se hagan a la perfección", resumió.