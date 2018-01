Sito Alonso: "Crecer como grupo significará escalar posiciones"

El entrenador del FC Barcelona Lassa, Sito Alonso, ha comentado este lunes que el objetivo en la Euroliga es "crecer como grupo" ya que ello seguramente les llevará a "escalar posiciones" y a optar por estar en los 'playoffs', pero antes deberán ganar al Valencia Basket este martes y al Brose Bamberg el jueves para no quedar descolgados.

Alonso tampoco se ve capaz de ganar todos los partidos porque cree que "sería faltar el respeto no a la realidad pero sí a lo que hay qué hacer". "Tenemos que competir contra Valencia y pensar más allá no sería bueno para nosotros", señaló.

En cuanto a la derrota en casa en la Liga Endesa ante Unicaja Málaga, el técnico azulgrana remarcó que el segundo cuarto no fue bueno. "Tenemos que realizar un análisis más profundo de lo que no pasó, no nos había pasado en mucho tiempo el dejarnos llevar por la sensación de no meter o de olvidar cosas importantes en defensa", matizó.