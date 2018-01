Sito Alonso: "Doy importancia a la manera de ganar"

El entrenador del FC Barcelona Lassa, Sito Alonso, ha celebrado este jueves la manera de superar al CSKA Moscú (85-72) en el Palau Blaugrana, doblegando al líder de la Euroliga con un buen trabajo en equipo en ambas canastas y con mucha intensidad, y ha matizado que no deben centrarse en la racha actual de victorias sino en mantener la base de las mismas.

De todos modos, dejó claro que no quiere fijarse únicamente en conseguir las victorias. "No hay que fijarse en las victorias, que llegan por algo. Estamos más contentos por cómo llegan, pero mantener esta situación no es fácil nunca. No hay que olvidar el trabajo de equipo, el esfuerzo, el sacrificio... Sin esto nada es posible, no hay negocio y es imposible", argumentó.