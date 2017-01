Sito Alonso: "Estrella Roja es el equipo que más en forma está de Euroliga"

El entrenador del Baskonia Sito Alonso ha avisado de que el Estrella Roja, su rival este martes, es el equipo que "más en forma está de la Euroliga" y ha señalado que tienen que seguir "trabajando" como hasta ahora porque en el momento que dejen de hacerlo son "un equipo del montón".

"El Estrella Roja es el equipo que más en forma está de la competición. Lleva cinco victorias consecutivas ante rivales como Maccabi, Zalgiris en su casa, Real Madrid y CSKA. No es un equipo solo que compite, sino que en los últimos partidos sin duda es el mejor equipo de Euroliga por la dinámica que llevan", apuntó en rueda de prensa.

El técnico señaló que el equipo serbio se refuerza "bien" con los fichajes porque buscan jugadores que no "entorpezcan la dinámica que tiene como conjunto". "Con Thompson (Deon) han conseguido el pívot que querían y con Bjelica (Milko) y con Kuzmic (Ognjen) hacen tres jugadores muy diferentes, pero todos siguen el patrón de juego que quiere el entrenador", desgranó.

Alonso definió a los serbios como un equipo "automatizado, "mecanizado". "Son muy buenos y muy duros en defensa. De los últimos partidos han hecho de las mejores defensas que yo he visto y por eso la dificultad que tiene el partido es máximo", señaló.

Estrella Roja es un equipo "muy ordenado" con un automatismo de los sistemas "muy importante". "Saben perfectamente como y cuando poner el balón en la situación que ellos quieren y es porque sus jugadores llevan mucho tiempo conociéndose y lo están haciendo muy bien en esta parte del campeonato", añadió.

Además, Sito Alonso resaltó que si Baskonia está entre los cuatro primeros equipos de la Euroliga es porque trabaja "mucho más" para hacer las cosas. "En el momento que dejemos de trabajar somos un equipo del montón, pero si somos conscientes de todo podemos ganar a cualquiera. Que nunca perdamos la batalla del esfuerzo porque si la perdemos tenemos mucho que perder contra todos los equipos", matizó.

Habló de la fuerza tanto "física como mental" que requiere esta temporada. "Hemos visto en todos los conjuntos que durante la Euroliga tienen derrotas muy consecutivas y abultadas y la capacidad para responder a ese tipo de derrotas tanto en liga doméstica como en Euroliga es lo que te hacer estar más arriba o más abajo en la clasificación", comentó.

El Baskonia se enfrentó este domingo a UCAM Murcia en la Liga Endesa en un partido "complicado" en el que pasaron página de su mal partido en Grecia ante el Olympiacos. "Hicimos un gran esfuerzo y ahora tenemos que trabajar para dominar el presente sin olvidarnos del pasado y siendo consecuentes con lo que tenemos ahora", aclaró.

"Que ganes fácil en Murcia quiere decir que algo has hecho bien porque Murcia da igual donde esté en la clasificación y los problemas que tenga que siempre es difícil de ganar. Hacen que des el máximo esfuerzo para competir con ellos, pero es normal que después alcanzar diferencias de 24 puntos fuera de casa, y viniendo de un partido que no habían pasado ni 48 horas, es normal que en algún momento no dé el mismo nivel y ellos tengan más acierto", añadió.

Respecto a cómo está la 'enfermería' del equipo vasco, al entrenador no le "preocupa mucho" y aclaró que no van a "perder el tiempo" el tiempo en la incorporación de Laprovittola para este partido. "Los que estén para jugar jugarán y los que no pues no jugarán. No tengo ninguna preocupación. Veremos hoy y mañana cómo evoluciona Shengelia, pero igual que no ha jugado estos dos partidos sino tiene que jugar ahora tampoco lo hará", explicó.

Finalmente, apuntó que su objetivo sigue siendo "ser el mejor equipo" posible. "Si lo somos seguramente estemos entre los cuatro primeros. Si no, vamos a tener que luchar para estar dentro del 'play-off' o quedarnos fuera, pero va a depender de la mentalidad que tengamos y de seguir haciendo las cosas que nos han hecho ser respetados en la primera vuelta", apuntó.

"Si pensamos que podemos jugar en cualquier campo de una forma fácil y blandos nos van a sacar de la pista porque muchos de los equipos que están fuera de 'play-off' se merecen estar ahí, pero alguno se tiene que quedar fuera", concluyó.