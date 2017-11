Sito Alonso: "Maccabi es una buena prueba para ver si tenemos dureza"

El entrenador del FC Barcelona Lassa, Sito Alonso, ha comentado este miércoles que la visita del Maccabi FOX Tel Aviv al Palau Blaugrana de este jueves, en la novena jornada de la Euroliga, es una "buena prueba" para ver si su equipo tiene dureza como local ya que su rival juega al "límite" en cuanto a intensidad y dureza.

"No sé quién se lo comentaría, obviamente al cien por cien que Sito Alonso no, eso es imposible porque no se lo prometo a ningún veterano, no se lo voy a prometer a Kurucs", respondió a la petición del jugador desde Letonia de tener 10-15 minutos en ACB según le habían prometido. "Creemos que el filial es muy bueno para su formación. Es jugador de futuro, de proyecto del club y va a tener el máximo rendimiento en cuanto a trabajo para que pueda triunfar aquí", auguró.