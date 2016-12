Sito Alonso: "Queríamos ganar sin una buena defensa"

El entrenador del Baskonia, Sito Alonso, alabó la reacción de su equipo tras un inicio complicado sacando la victoria (65-62) ante el FC Barcelona Lassa este miércoles en la jornada 13ª de la Euroliga, destacando la "crucial" actuación de Rafa Luz despertando a los suyos en defensa.

"Rafa Luz jugó un rol crucial con su intensidad defensiva y haciendo creer al resto que podíamos ganar. Larkin demostró que, incluso sin jugar a su mayor nivel, puede tomar buenas decisiones para mostrar su liderazgo con dos triples vitales", afirmó.

"Al principio tratamos de correr y encontrar buenos lanzamientos, pero la falta de acierto nos hizo ir con ansiedad por el partido. Parecía que queríamos ganar el partido sin una buena defensa", añadió el técnico local en el Fernando Buesa Arena.

El técnico madrileño reconoció la importancia de la ganar a pesar de no tener un buen día. "Estoy especialmente contento hoy porque a veces ganas porque haces las cosas bien o eres fiel a tu filosofía. Cuando las cosas van mal, cuando no eres capaz de anotar y no estás a gusto, hay que defender y creer, jugar pensando en la victoria sin pensar en lo que normalmente hacemos bien", explicó.

"Felicito a mis jugadores y a la afición por mostrar una buena lección para todos: cuando las cosas van mal, ellos nos animaron de buena manera. Esta victoria es para ellos y para los jugadores. Si analizo el partido de cada jugador y del equipo en general nadie se sintió cómodo desde el principio del encuentro", finalizó.