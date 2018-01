Sito Alonso: "Voy a apoyar a los jugadores, tengo fe ciega en lo que hacen"

El entrenador del FC Barcelona Lassa, Sito Alonso, ha asegurado este miércoles que tiene "fe ciega" en las cosas que hacen sus jugadores y en las que hace él mismo al frente del equipo y, pese a la importante derrota ante el Valencia Basket en la Euroliga que les deja tocados en la competición ha añadido que saldrán de la situación si son capaces de mejorar en cuanto a mentalidad.

El madrileño, en una larga comparecencia, dejó bien claro que nunca pierde la fe. "Es lo único que busco en los equipos que entreno, que no pierden nunca la capacidad de mejora o lucha constante pase lo que pase. ¿Que la situación está difícil? Cada vez que me lo digáis voy a ser más fuerte, no voy a buscar excusas", apuntó.

Aspectos a mejorar en mentalidad son los que ve Sito Alonso, que repasando la derrota en Valencia vio caras en sus jugadores que le hacen pensar en que dudan de ellos mimos cuando el equipo tiene problemas. "Lo tenemos que evitar. A los jugadores que convoque les daré apoyo total. Excepto en algunos cuartos me di cuenta que luchan, aunque no les salgan las cosas", argumentó.

"Es fundamental tener una buena mentalidad. En momentos determinados no tenemos el control de lo que está pasando, sobretodo cuando no estamos cómodos. En Valencia perdimos quizá porque en momentos cumbres donde hay que tener efectividad no la tenemos, no ponemos la pelota donde debe ir. Son varias cosas que afectan a la mentalidad y hay que mejorarlas", reiteró en este sentido.