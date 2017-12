Sito Alonso: "Si no competimos de igual a igual contra Fenerbahçe no tendremos opciones"

"Vamos a tener que ganar algún partido muy importante para no descolgarnos"

El entrenador del FC Barcelona Lassa, Sito Alonso, ha comentado este jueves que tendrán que competir "de igual a igual" contra Fenerbahçe en la visita del equipo turco al Palau Blaugrana de este viernes, correspondiente a la jornada 11 de la Euroliga, ya que de lo contrario no cree que tengan "opciones" de ganar al mejor equipo de la competición en cuanto a constancia.

"Queremos competir contra Fenerbahçe de igual a igual, si no lo hacemos así no vamos a tener opciones. Jugamos contra un Fenerbahçe que tiene automatizado un sistema de juego desde hace un par de años de una manera muy clara y el grupo sabe perfectamente a qué jugar, está en una primera vuelta a un nivel superior al resto", reconoció a los medios.

Pese a esa superioridad del vigente campeón de la competición, el técnico azulgrana señaló que no deben fijarse en la entidad del rival sino en desplegar su mejor versión. "Venga el rival que venga tenemos que hacer caso a los partidos que hemos ganado, en cuanto al estilo de juego desarrollado. No depender tanto del rival al principio, sí de la identidad que queremos mostrar y ser agresivos", apuntó.

Se miden, no obstante, al mejor equipo de esta Euroliga en cuanto a constancia durante los 40 minutos. "Fenerbahçe es quizá el equipo más regular junto a Olympiacos. Si no estás regular en todas las acciones de juego, si permites o das opción al rival con errores que no tienes que cometer tienes un problema. Nuestro planteamiento es ser muy agresivos y cuidar el balón más que en otros partidos", argumentó.