Sito Alonso: "No estamos dando el nivel más alto que podemos dar"

El entrenador del FC Barcelona Lassa, Sito Alonso, cree que su equipo todavía no está dando su "nivel más alto" y que necesitan aumentar su seriedad y fortaleza, sobre todo fuera de casa, para poder ganar con más regularidad, empezando por una dura visita este viernes en la Euroliga a un CSKA que penaliza principalmente "tus minutos malos cuando tienes muchos errores".

"Entiendo que no estamos dando el nivel más alto que podemos dar todavía. Si lo diéramos seguramente habríamos dado pasos, pero estos pasos que no estamos todavía preparados para darlos se suplen con otras cosas como seriedad, disciplina, una dureza física más grande y sobretodo fuera de casa", apuntó Alonso este jueves a los medios.

Otra clave para mejorar, sobre todo a domicilio, es subir en intensidad mental. "No vamos a ser un muy buen equipo dependiendo solo de nuestras virtudes técnicas o jugadores o tácticas del entrenador. No es la clave de este equipo, que tiene jugadores para hacer cosas diferentes en cuanto a intensidad y carácter y lo tenemos que encontrar con más regularidad", pidió.

No obstante, cree que si el Barça ensalza sus puntos fuertes pueden ganar a cualquiera. "Tienen algunos puntos débiles como todos los equipos, pero tenemos que potenciar nuestros puntos fuertes. Intentar que no lleven el ritmo del partido como les interesa, que no vayan a la línea de tiros libres cuando les interesa, y que no encontremos muchas dificultades en sus cambios y busquemos hacer las cosas lo más fácil posible", advirtió.