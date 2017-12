Sito Alonso: "No tengo debilidad en el momento malo"

El entrenador del FC Barcelona Lassa, Sito Alonso, ha asegurado este martes que por su manera de ser no tiene "debilidad en el momento malo" como el que está pasando su equipo, con cuatro derrotas consecutivas y una situación complicada en la Euroliga, donde reciben este miércoles al Unicaja en un partido clave.

"No soy una persona muy abierta, me centro mucho en mi trabajo y el resto de cosas no me influyen demasiado. No tengo debilidad en el momento malo. He vivido momentos difíciles de los de verdad, como jugar y no cobrar y poder bajar, y siempre he actuado siendo más fuerte y confiando en mí y los jugadores", aseguró a los medios.