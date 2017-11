Sito Alonso: "No hay que decaer anímicamente por nada"

El entrenador del FC Barcelona Lassa, Sito Alonso, ha asegurado que pese al varapalo que fue para sus jugadores dejar escapar una renta de 26 puntos para acabar perdiendo el partido ante el Brose Bamberg, no deben "decaer anímicamente por nada" sino recuperarse y seguir trabajando en la misma línea para acabar con los altibajos.

Así, Sito Alonso se mostró optimista de cara a acabar con los 'arreones' negativos, como el del minuto 17 al 20 ante el Bamberb. "El equipo perdió todo el rigor que había tenido hasta ese momento. Cuando juegas fuera de casa y ganas de 26 puntos, no es lo más normal meter 38 puntos en un cuarto, debes mantener el guión en cuanto a cosas que has hecho bien y no dependen de la canasta. Es lo que nos cuesta hacer en largo recorrido en un mismo partido. Hay que reponerse", apuntó.

De todos modos, negó que el equipo necesite otros jugadores. "No pasa por mi cabeza ninguna situación que no sea contar con los jugadores que tengo que me han dado momentos de éxito determinado. Si no lo hubieran hecho nunca habría que replantarse situaciones pero no sería normal. Entiendo esa desconfianza en el ambiente por no tener regularidad, pero de ahí a desconfiar de los jugadores no lo puedo volver a hacer", manifestó.