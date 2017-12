Sito Alonso: "No hay que caer en el desánimo ni en cosas ya aprendidas"

EUROPA PRESS

El entrenador del FC Barcelona Lassa, Sito Alonso, ha comentado este miércoles, en la previa del partido contra el Real Madrid de Euroliga que, pese a las últimas derrotas frente a Tenerife y Fenerbahçe en el Palau Blaugrana, no deben caer ni en el desánimo pero tampoco en errores ya solucionados y aprendidos previamente.

"Me molesta repetir las cosas ya aprendidas en un momento de la temporada. Pero no hay que caer en el desánimo, hay que estar perfectos en los momentos en que nos tenemos que jugar las cosas y no caer de nuevo en cosas ya aprendidas", argumentó en rueda de prensa.

La visita al Real Madrid llega en un mal momento para el Barça, con tres derrotas en los últimos cuatro encuentros entre Liga Endesa y Euroliga y, en competición europea, con cuatro derrotas lejos del Palau Blaugrana. Así, el equipo intentará sumar su primer triunfo europeo como visitante en el WiZink Center.

"En líneas generales el equipo hizo cosa buenas pero cuando juegas contra un rival como Tenerife tienes que ajustar mejor las pequeñas cosas que hacer al final. Perder de la manera que perdimos puede afectar a nivel puntual. No hay que tener desánimo, hay que ser conscientes de las cosas a mejorar pero no caer en el desánimo nunca", aseveró de cara al partido contra el Madrid.

Para Sito Alonso, sus jugadores no deberían presionarse de más en cuanto a clasificación, pese al 4-7 del equipo, sino centrarse en mejorar. "No creo que el equipo tenga que presionarse por una situación clasificatoria, sino por mejorar. Debemos tener la humildad suficiente para trabajar para ganar un partido, no debe ser una presión", manifestó.

"Tenemos que, primero, ganarnos el respeto que hemos perdido fuera de casa. Tenemos que hacer más cosas para ganarnos el respeto, es la base. La plantilla está partiendo de un punto que no tiene, el año pasado no ganamos Euroliga ni estuvimos en 'playoff', tenemos que construir una cosa que no tenemos aunque hemos enseñado destellos", se sinceró al respecto.

Además, quiere dejar atrás los "despistes" que les hacen perder partidos. "No quiero que los jugadores se presionen por cosas que no han conseguido. Sí han conseguido ilusionarles en momentos importantes, también desilusionarles. Tenemos que plantear las cosas bien, como hicimos en el partido en Madrid que ganamos", argumentó en referencia al 80-84 del 12 de noviembre logrado en la Liga Endesa.

Por otro lado, quitó hierro a las declaraciones de Pierre Oriola tras la derrota contra Fenerbahçe sobre que no se había seguido el plan de partido. "Pierre quiere ser, aunque quizá es muy pronto, lo que el proyecto quiere buscar en disciplina y entrega, y no buscar heroicidad a nivel individual sino grupal. Tenemos jugadores a nivel individual capaces de generar problemas al rival, pero tenemos más un equipo de hacerlo a nivel grupal y es a lo que se refería Pierre", explicó.