Sito Alonso: "Me quedo con la determinación en los momentos importantes y duros del partido"

El técnico del Barcelona Lassa, Sito Alonso, resaltó la "determinación" de sus jugadores en la victoria (80-84) frente al Real Madrid en la octava jornada de la Liga Endesa disputada en el WiZink Center, en un encuentro muy igualado en el que los blaugranas demostraron "carácter" y gestionaron con eficacia los "momentos duros".

"Me quedo con la aceptación del equipo de que tiene que tener una identidad en cuanto a carácter, porque si no todo pierde sentido. Sin esa identidad no tenemos nada que hacer. Lo segundo que me quedo es la determinación en los momentos importantes y duros del partido. El bloque está compacto y consistente aunque no esté regular. Hoy lo hemos demostrado", comentó en rueda de prensa.