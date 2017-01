Sito Alonso: "Para ganar fuera de casa tenemos que hacer cosas diferentes"

El entrenador del Baskonia, Sito Alonso, señaló que para "ganar" fuera de casa en la Euroliga tienen que hacer cosas "diferentes" e "impedir" que Olympiacos juegue de la manera que les gusta, mientras que celebró la llegada de Nico Laprovittola, un base que tiene "algo" tanto de Shane Larkin, como de Rodrigue Beaubois y Rafa Luz.

"Es un partido muy diferente al de Darussafaka. Allí lo más difícil que nos encontramos fue nuestro propio nivel. Para ganar fuera de casa tenemos que hacer cosas diferentes y tenemos que impedir que el rival juegue de la manera que a él le gusta porque en su casa suele ser mucho más fácil", indicó en rueda de prensa.

Alonso apuntó que "el estilo de juego que tiene Olympiacos es mucho más centrado en no dejar jugar al equipo contrario y en tener una posición ofensiva muy agresiva, un control de los espacios muy grandes, un control de ritmo muy importante" y advirtió que posee "jugadores interiores incluso mucho más físicos" que los baskonistas.

El preparador del conjunto vitoriano matizó que tienen que jugar de una manera "muy inteligente". "Para que no nos cueste desarrollar nuestro juego colectivo, que los conectores que tenemos en los sistemas no se vean afectados por la presión que ejercen ellos y que el ritmo podamos cambiarlo en momentos determinados para estar en partido, compitiendo y llevarnos una victoria de Atenas", comentó.

Baskonia tiene su "estilo de juego" y tiene que ser "fiel" a él. "Es verdad que en muchos partidos, sobre todo en los últimos cuando ya estamos implicados todos e intentamos que los jugadores exteriores también estén en el interior, se nota el desequilibrio de no solo jugar por fuera con nuestros jugadores interiores si no que mientras ellos están en pista tenemos que pisar la zona con diferentes jugadores y el poste bajo con jugadores que no son nuestros interiores", detalló.

La clave para el técnico es "buscar" su equilibrio en el juego porque jugar tanto por fuera depende del "acierto". "Depender fuera de casa de esto no es lo mejor, sobre todo cuando el otro equipo está más acertado que tú como nos pasó el día de Turquía. Tenemos que pisar la zona de otra manera cuando sus jugadores altos estén en pista y tener un rebote ofensivo mucho mejor del que tenemos", matizó.

Sito Alonso podrá contar con casi todos los jugadores, exceptuando Tornike Shengelia por una "pequeña contusión". "Veremos la evolución que tiene hoy. Se tuvo que retirar del entrenamiento y no creo que sea una cosa grave en principio, pero es una contusión muy fuerte que en este momento le impide caminar con normalidad", aclaró.

"LAPROVITTOLA TIENE ALGO DE NUESTROS TRES BASES"

El conjunto blaugrana anunció ayer el fichaje del base argentino Nicolás Laprovittola tras conocer la retirada de Pablo Prigioni. "Como a principio de temporada, queríamos incorporar un jugador que reuniera unas características muy concretas para el puesto de base y ha quedado bastante claro que Beaubois está sacando un rendimiento mayor al escolta que en la posición de base", señaló.

"Nico está capacitado para hacer ese papel. Es un jugador sobre todo con mucha ilusión y con mucho carácter, que quiere reivindicarse un poco en la Liga Endesa y también probar una nueva andadura en Euroliga", añadió.

Para Alonso la "ilusión" del argentino para competir tanto en ACB como en Euroliga ha sido un factor "determinante". "Sobre todo tiene características diferentes a los otros dos bases, tiendo buena mano, sabe jugar los bloqueos y tiene capacidad defensiva, y aunque quizá no sea su mayor virtud, aquí la va a demostrar porque está capacitado para hacerlo, porque en cualquier momento determinado tenemos un problema con cualquier de los dos bases y necesitamos un jugador como él", explicó.

Laprovittola no debutará este jueves frente a Olympiacos porque su llegada está "prevista" para este fin de semana. "Cuando esté listo contaremos con él. No quiere decir que si está aquí contemos con él inmediatamente, dependerá de cómo esté él, de si se adapta al grupo y a las reglas, si puede estar antes mejor porque tenemos una temporada de muchos partidos", anunció.

El técnico remarcó que en Baskonia no están "buscando" algo que no tengan con este nuevo fichaje. "Si en un momento determinado Rafa Luz, Larkin, Beaubois tienen una lesión, de esta manera está un poco más cubierta esta posición porque Nico tiene algo de los tres como es capacidad de dirección como tiene Larkin, cuerpo como Rafa, capacidad de tiro de tres como Beaubois", puntualizó.

Respecto a quien sería dado de baja en la Liga Endesa comentó que "cualquier" jugador puede quedar fuera. "Ha habido momentos en los que jugadores importantes podían haber estado en la plantilla en Liga Endesa y no lo han estado. Todo depende un poco del estado de forma de cada uno y del rendimiento", admitió.

"La competición aumenta y al ser 13 jugadores es un reto importante, aunque positivo. Estamos viendo que todos los equipos de Euroliga están haciendo fichajes para reforzarse incluso alguno sin necesidad de prescindir de ningún jugador simplemente porque quieren reforzarse para este tramo final porque todos nos estamos dando cuenta de que es muy exigente a nivel físico y tenemos que protegernos", detalló.